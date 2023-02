Lotto: in Campania vincite per oltre 32mila euro

Premiata la Campania nel concorso del Lotto di martedì, 31 gennaio, che vede festeggiare la vincita piu’ alta di 22.500 euro a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, per

Premiata la Campania nel concorso del Lotto di martedì, 31 gennaio, che vede festeggiare la vincita piu’ alta di 22.500 euro a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, per effetto di un terno secco, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, arrivano invece 9.750 euro grazie ad un terno e vari ambi.

Fortunata anche la Lombardia che vede premiata con una doppia vincita la provincia di Monza Brianza, a Carate Brianza sono stati vinti 11.875 euro mentre a Limbiate si festeggiano i 9.625 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 176 estrazioni, il 23 sulla ruota di Roma e il 32 sulla ruota di Venezia.

Complessivamente ieri sono state assegnate in Italia 179mila giocate vincenti, per un totale di 5,5 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 103 mln.

PressGiochi