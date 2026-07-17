Lotto: in Campania vincite per oltre 157mila euro

La Campania è protagonista dell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 16 luglio, con vincite complessive per 157.554 euro. A Sarno, in provincia di Salerno, sono stati vinti 50.000 euro grazie

La Campania è protagonista dell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 16 luglio, con vincite complessive per 157.554 euro. A Sarno, in provincia di Salerno, sono stati vinti 50.000 euro grazie a un ambo secco giocato sulla ruota di Firenze. A Casal Velino, sempre nel Salernitano, tre ambi e un terno hanno premiato un fortunato giocatore con 46.250 euro. Due vincite da 22.500 euro ciascuna sono state centrate in provincia di Napoli, a Casoria e a Cimitile, entrambe grazie a un terno secco. Si aggiungono infine i 16.304 euro vinti a Castellammare di Stabia grazie a una Cinquina Simbolotto.

In evidenza anche l’Abruzzo, a Pescara sono stati vinti 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e al Lottopiù.

La Calabria totalizza invece 36.933 euro grazie a una doppia vincita centrata a Cetraro, in provincia di Cosenza: un premio da 21.033 euro ottenuto con un ambo e un secondo da 15.900 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8 milioni di euro di premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 678 milioni di euro.

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