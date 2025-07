Lotto: in Campania vincite per 46mila euro

Il concorso del Lotto di giovedì 10 luglio ha portato fortuna alla Campania, che registra tre importanti vincite. La più alta arriva a Rotondi, in provincia di Avellino, dove un fortunato giocatore ha centrato una cinquina con il Simbolotto, portando a casa 27.173 euro. A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono stati vinti 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Napoli la vincita ammonta a 9.000 euro, frutto di un terno secco.

La fortuna ha sorriso anche alle Marche, con due vincite in provincia di Macerata: a Montecassiano, un giocatore ha incassato 20.525 euro grazie a un ambo Oro e sei numeri Oro, mentre a Recanati si festeggiano 10.000 euro vinti con un terno.

Anche l’Emilia-Romagna si distingue con due premi significativi. A Lugo, in provincia di Ravenna, sono stati vinti 10.869 euro con una cinquina al Simbolotto, mentre a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, un giocatore ha ottenuto 5.750 euro grazie a tre ambi e un terno.

Infine la Lombardia, registra una doppietta da 16.315 euro complessivi: 10.000 euro vinti a Beregazzo con Figliaro, in provincia di Como, grazie a un ambo, e 6.315 euro conquistati a Brescia con tre ambi e un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, portando il totale dei premi assegnati da inizio 2025 a ben 708,9 milioni di euro.

PressGiochi