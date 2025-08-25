Newsletter

25 Agosto 2025

Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 149mila euro

Campania in festa grazie ai concorsi del Lotto del 22 e 23 agosto. Nella giornata di sabato 23 agosto, il premio più alto è stato centrato a Capaccio Paestum, in provincia

25 Agosto 2025

Campania in festa grazie ai concorsi del Lotto del 22 e 23 agosto. Nella giornata di sabato 23 agosto, il premio più alto è stato centrato a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno: 68.750 euro vinti grazie a tre ambi e un terno. A Napoli, invece, arrivano 25.000 euro con un ambo.

Nel concorso di venerdì 22 agosto, premiata Maddaloni, in provincia di Caserta, con quattro terni e una quaterna da 20.500 euro. Segue Capri, in provincia di Napoli, con 14.086 euro frutto di tre ambi e un terno. A Napoli si registra una vincita da 11.250 euro grazie a un terno, mentre ad Afragola, ancora nel Napoletano, tre ambi e un terno fruttano 9.750 euro a un fortunato giocatore.

Premi anche nel Lazio in entrambi i concorsi. Sabato 23, Roma esulta con 31.033 euro vinti grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. A Minturno, in provincia di Latina, la vincita ammonta a 12.450 euro con quattro terni e un ambo.
Venerdì 22, sempre a Roma, arriva un terno da 22.500 euro, a cui si aggiungono i 10.500 euro vinti a Subiaco, in provincia di Roma, grazie a tre ambi e un terno.

Da segnalare anche le vincite realizzate in Lombardia. A Milano, si registrano 42.700 euro vinti con quattro terni e una quaterna, mentre a Limbiate , in provincia di Monza Brianza, tre ambi e un terno valgono 18.500 euro. La stessa combinazione porta a una vincita da 14.000 euro a Cambiago, in provincia di Milano.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 844,2 milioni di euro dall’inizio del 2025.

 

