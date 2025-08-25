Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 149mila euro

Campania in festa grazie ai concorsi del Lotto del 22 e 23 agosto. Nella giornata di sabato 23 agosto, il premio più alto è stato centrato a Capaccio Paestum, in provincia

Campania in festa grazie ai concorsi del Lotto del 22 e 23 agosto. Nella giornata di sabato 23 agosto, il premio più alto è stato centrato a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno: 68.750 euro vinti grazie a tre ambi e un terno. A Napoli, invece, arrivano 25.000 euro con un ambo.

Nel concorso di venerdì 22 agosto, premiata Maddaloni, in provincia di Caserta, con quattro terni e una quaterna da 20.500 euro. Segue Capri, in provincia di Napoli, con 14.086 euro frutto di tre ambi e un terno. A Napoli si registra una vincita da 11.250 euro grazie a un terno, mentre ad Afragola, ancora nel Napoletano, tre ambi e un terno fruttano 9.750 euro a un fortunato giocatore.

Premi anche nel Lazio in entrambi i concorsi. Sabato 23, Roma esulta con 31.033 euro vinti grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. A Minturno, in provincia di Latina, la vincita ammonta a 12.450 euro con quattro terni e un ambo.

Venerdì 22, sempre a Roma, arriva un terno da 22.500 euro, a cui si aggiungono i 10.500 euro vinti a Subiaco, in provincia di Roma, grazie a tre ambi e un terno.

Da segnalare anche le vincite realizzate in Lombardia. A Milano, si registrano 42.700 euro vinti con quattro terni e una quaterna, mentre a Limbiate , in provincia di Monza Brianza, tre ambi e un terno valgono 18.500 euro. La stessa combinazione porta a una vincita da 14.000 euro a Cambiago, in provincia di Milano.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 844,2 milioni di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi