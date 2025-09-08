Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 123mila euro

Campania protagonista nelle ultime estrazioni del Lotto. Nel concorso di venerdì 5 settembre, la vincita più alta è stata registrata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore ha centrato 62.375 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale.

Seguono due premi da 23.750 euro ciascuno: uno realizzato a Bacoli, sempre in provincia di Napoli, e l’altro nel concorso di sabato 6 settembre a Cardito, anch’essa in provincia di Napoli. A completare il quadro delle vincite in Campania, ci sono i 13.500 euro vinti a Minori, in provincia di Salerno, grazie a un terno secco sulla ruota locale.

La vincita più alta del concorso di sabato 6 settembre è stata realizzata in Emilia-Romagna, precisamente a Sala Baganza, in provincia di Parma, dove sono stati vinti 67.500 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Firenze. Sempre nella stessa regione, si segnala anche una vincita da 17.500 euro a Carpi, in provincia di Modena, grazie a un ambo.

Doppietta per la Sicilia nel concorso del 6 settembre: a Catania sono stati vinti 50.506 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre a Palermo un terno ha fruttato 18.000 euro. Entrambe le vincite sono state centrate sulla ruota di Firenze.

Da segnalare anche due premi da 12.500 euro ciascuno vinti nel concorso di venerdì 5 settembre in Veneto: uno a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, e l’altro a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a oltre 893 milioni di euro.

PressGiochi