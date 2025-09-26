Newsletter

26 Settembre 2025 - 14:53

Lotto: in Calabria vincite per oltre 38mila euro

26 Settembre 2025

Esulta la Calabria a seguito del concorso del Lotto del 25 settembre, con vincite complessive per il valore di 38.925 euro. A Castrovillari, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 25.000 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati assegnati 13.925 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Anche il Veneto si conferma tra le regioni premiate. Nella provincia di Venezia, la città di Mira ha festeggiato una vincita da 15.600 euro con quattro terni e una quaterna, mentre a Jesolo sono stati vinti 14.250 euro grazie a tre ambi e un terno.

Il premio piu’ alto di giornata spetta però alla Lombardia, in particolare a Vigevano, in provincia di Pavia, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 25.350 euro grazie a quattro terni e una quaterna su Tutte le ruote.

Nel complesso, il concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4,9 milioni di euro. Dall’inizio del 2025, il totale delle vincite ha superato 959,4 milioni di euro, confermando l’interesse e la partecipazione costante degli italiani al gioco del Lotto.

 

