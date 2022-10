Lotto, in Calabria terno secco da 90mila euro

L’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 6 ottobre 2022, premia la Calabria. A Vibo Valentia arriva un terno secco con i numeri 1- 4- 8 che vale 90mila euro. Anche la Sardegna sul podio delle vincite, ad Alghero, in provincia di Sassari, la stessa combinazione di numeri premia con 68.750 euro, mentre Torino festeggia i 62.375 euro grazie ad una quaterna con i numeri 2- 3- 27- 29.

Il Veneto fortunatissimo in questa ultima estrazione in quanto vede premiate San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, con 62.375 euro, Venezia con 25.000 euro e Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, con 21.660 euro. Da segnalare anche 47.500 euro vinti a Pomezia, in provincia di Roma e una doppia vincita da oltre 23.000 euro per Monza (MB).

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 126 estrazioni, il 16 di Roma e il 42 sulla ruota di Milano.

Nel complesso ieri sono state assegnate 217mila giocate vincenti, per un totale di 11,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 823 mln.

L’estrazione del 10&Lotto premia con due vincite da 50mila euro ciascuno per Vieste (FG) e Giugliano in Campania (NA), entrambe realizzate con un 9 Oro. Vincite anche per Leini (TO), Nerviano (MI) e Reggio Calabria (RC) del valore di 20mila euro ciascuno, mentre in Toscana, a Firenze si registrano due vincite da 12.500 euro ciascuno grazie ad un 6 Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 23,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale ad oltre 2,8 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi