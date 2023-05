Lotto: in Calabria si festeggia una vincita da 22mila euro. Premiata anche la Lombardia con oltre 35mila euro

L’ultimo concorso del Lotto del 29 aprile premia la Calabria, infatti a Cosenza si registra la vincita piu’ alta di questa estrazione per la cifra di 22.500 euro, grazie ad un terrno secco giocato sulla ruota di Palermo. I numeri fortunati sono 1- 4- 63.

Sul podio delle vincite piu’ importanti si piazza anche Anagni, in provincia di Frosinone con una quaterna, quattro terni e sei ambi da 19.825 euro, da segnalare anche le vincite per la Lombardia, a Oltrona di San Mamette, in provincia di Como, vinti 16.050 mentre per Milano e Sondalo (SO) arrivano 9.750 euro ciascuno.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 69 sulla ruota di Roma, il 60 su quella di Genova e il 6 sulla ruota di Milano.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 149mila giocate vincenti, per un totale di 5,4 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 378 mln.

PressGiochi