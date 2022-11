Lotto: in Abruzzo premi per il valore di oltre 34mila euro

La vincita piu’ alta del Lotto di giovedì, 24 novembre, premia Montesilvano, in provincia di Pescara, con un terno da 23.750 euro a cui si aggiungono i 10.869 euro che

La vincita piu’ alta del Lotto di giovedì, 24 novembre, premia Montesilvano, in provincia di Pescara, con un terno da 23.750 euro a cui si aggiungono i 10.869 euro che vanno a San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell’Aquila. Festeggia anche la Puglia con una doppia vincita, a Bari arriva un terno secco da 22.500 euro mentre Barletta viene premiata per aver centrato un terno da 9.750 euro.

Milano premiata con due vincite, una con un ambo da 12.500 euro, l’altra con un terno che vale 11.250 euro. Anche il Piemonte festeggia due belle vincite, una per Torino con 12.900 euro, la seconda ad Asti per la cifra di 9.750 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 147 estrazioni, il 55 di Venezia e il 24 sulla ruota di Genova.

Complessivamente ieri sono state assegnate in Italia 133mila giocate vincenti, per un totale di 4,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 959 mln.

PressGiochi