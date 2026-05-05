Lotto: il Veneto realizza una doppia vincita per oltre 38mila euro

Il concorso del Lotto di lunedì 4 maggio premia il Veneto con una doppia vincita. A Jesolo, in provincia di Venezia, si registra la vincita più alta di giornata: 29.250 euro, centrati con sei ambi, quattro terni e una quaterna. A questa si aggiunge il premio realizzato a Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, dove sono stati vinti 9.311 euro grazie all’opzione Oro.

Doppietta anche per il Trentino-Alto Adige, con la provincia di Trento protagonista di vincite complessive pari a 37.285 euro. In particolare, a Grigno sono stati vinti 21.660 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre a Trento vanno 15.625 euro grazie a un ambo, realizzato con l’opzione Lottopiù.

In evidenza anche la vincita centrata in Liguria: a Chiavari, in provincia di Genova, quattro terni e una quaterna regalano al fortunato giocatore 27.600 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 467 milioni di euro.

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