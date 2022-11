Lotto: il Simbolotto premia la provincia di Milano con oltre 32mila euro

Nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 3 novembre, premiata Pieve Emanuele, in provincia di Milano, con 32.608 euro grazie al Simbolotto, l’opzione di gioco che premia in base ad una

Nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 3 novembre, premiata Pieve Emanuele, in provincia di Milano, con 32.608 euro grazie al Simbolotto, l’opzione di gioco che premia in base ad una combinazione di simboli estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto.

Segue Minturno (LT) con un premio da 14.250 euro grazie ad un terno e vari ambi con i numeri 17- 18- 41 giocati sulla ruota di Bari. A Udine è stato centrato un altro terno da 14.250 euro mentre Brescia e Teano (CE) festeggiano due premi da 14.000 euro ciascuno.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 138 estrazioni, il 16 di Roma e il 55 sulla ruota di Venezia.

Complessivamente ieri sono state assegnate in Italia 134mila giocate vincenti, per un totale di 5,5 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 899 mln.

