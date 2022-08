Lotto. Il Simbolotto premia Barletta con una vincita da 16mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, 9 agosto 2022, è arrivata a Genova con una cinquina centrata sulla ruota di Torino con i numeri 22-25-32-44-49-54-64-89-90 per

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, 9 agosto 2022, è arrivata a Genova con una cinquina centrata sulla ruota di Torino con i numeri 22-25-32-44-49-54-64-89-90 per il valore di 52mila euro.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Capacchio Paestum (SA) e Barletta per 23.700 e 16.300 euro ciascuna. La vincita di Barletta, in realtà, è stata realizzata grazie al gioco del Simbolotto che premia in base ai simboli estratti, questo mese, sulla ruota Nazionale.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 182mila giocate vincenti, per un totale di 5,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 640 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 59 di Milano con 101 assenze, il 42 sulla ruota Nazionale e il 16 su Roma.

Sono tre vincite da 50mila euro, invece, quelle realizzate con il gioco del 10&Lotto, a Santa Maria di Sala (VE), Sassuolo e Corridonia. Due vincite da 30mila euro finiscono invece a Parma e Torino.

Nel concorso di martedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 24,9 mln di euro, cifra che sale a 2,23 mld dall’inizio dell’anno.

