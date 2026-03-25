Lotto: il Lazio premiato con oltre 86mila euro

Premiato il Lazio nell’ultimo concorso del Lotto del 24 marzo. A Castel Madama, in provincia di Roma, si registra la vincita più alta della giornata: ben 61.347 euro, ottenuti con dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina, giocati su tutte le ruote.

Si segnala anche una seconda vincita nella Capitale, dove sono stati vinti 25.475 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Genova.

Doppia vincita anche in Piemonte: a Torino sono stati centrati 47.500 euro con tre ambi e un terno, mentre ad Alessandria si festeggia un terno da 27.000 euro.

Da segnalare inoltre la vincita realizzata in Puglia: a Giovinazzo, in provincia di Bari, messo a segno un colpo da 50.596 euro con sei ambi, quattro terni e una cinquina, grazie anche all’opzione Lottopiù.

Doppietta per la Lombardia: 23.750 euro premiano Milano con tre ambi e un terno, a cui si aggiungono i 21.660 euro vinti a Segrate, in provincia di Milano, grazie a sei ambi, quattro terni e una cinquina con Lottopiù.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8,7 milioni di euro, portando il totale da inizio 2026 a 332,5 milioni di euro.

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