Lotto: il Lazio festeggia vincite per oltre 45mila euro

Il Lotto del 23 maggio, premia Roma con la vincita piu’ alta di questa estrazione, infatti la capitale festeggia 32.608 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti ad Anzio (RM) grazie ad un ambo giocato sulla ruota di Bari.

Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Castelraimondo, in provincia di Macerata, qui la vincita di 22.500 euro è stata realizzata grazie ad un terno secco con i numeri 37- 38 77 giocati su ruota Nazionale. Premiata anche la Sicilia con una doppia vincita, a Favara, in provincia di Agrigento, arrivano 22.500 euro con un terno secco sulla ruota di Bari, a Modica, in provincia di Ragusa, il premio ammonta a 15.000 euro, grazie ad un ambo, ancora sulla ruota di Bari.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 60 sulla ruota di Genova assente da 106 estrazioni, il 6 sulla ruota di Milano e l’80 su quella di Torino.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 142mila giocate vincenti, per un totale di 4,5 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 455 mln.

PressGiochi