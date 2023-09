Lotto: è per Saint Vincent (AO) la vincita piu’ alta del concorso con 60mila euro

L’estrazione del Lotto del 19 settembre fa esultare due fortunati giocatori della Lombardia, nella regione infatti si registra una vincita su Milano da 50.596 euro e una per Brescia da

L’estrazione del Lotto del 19 settembre fa esultare due fortunati giocatori della Lombardia, nella regione infatti si registra una vincita su Milano da 50.596 euro e una per Brescia da 45.000 euro.

Il premio piu’ alto del concorso è per Saint Vincent (AO), in Valle d’Aosta, una quaterna con i numeri 1- 2- 4- 6 ha fruttato una vincita da 60.000 euro, segue Mesagne, in provincia di Brindisi, che intasca invece 50.596 euro, con il Lottopiu’ e con la combinazione di numeri giocati sulla ruota di Napoli.

Da segnalare anche la vincita realizzata a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, che grazie al Simbolotto, viene premiata con 32.608 euro.

Tra i numeri ritardatari il 28 sulla ruota di Cagliari, assente da 127 estrazioni, il 75 su quella di Roma e il 37 sulla ruota di Cagliari.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 7,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 836 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi