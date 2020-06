Lotto e 10&Lotto: ADM comunica le modalità di rimborso delle giocate in abbonamento

Si comunica che con determinazione direttoriale del 29 maggio 2020 n. 162841, pubblicata sul sito ADM, sono state stabilite le modalità di rimborso delle giocate effettuate in abbonamento al Gioco del Lotto e al 10eLOTTO in modalità connessa al gioco del lotto e annullate in quanto relative ai concorsi dal 24 marzo al 14 aprile 2020.

La richiesta di rimborso delle suddette giocate è effettuata presentando lo scontrino in originale presso qualsiasi ricevitoria del lotto a partire dal 6 giugno 2020.

I termini di decadenza per la presentazione delle suddette istanze sono fissati in 90 giorni a far data dal 6 giugno 2020.

PressGiochi