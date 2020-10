Lotto: due vincite da 37mila euro a Pescara e Canicattì

La dea bendata fa capolino a Pescara con un terno da 37mila euro centrato sulla ruota di Roma grazie ai numeri 2-8-74.

Delle belle vincite al lotto sono arrivate anche a Canicatti (AG) dove un fortunato giocatore a centrato una quaterna da 36.900 euro. A Trieste invece un’altra quaterna regala una vincita da 24mila euro.

Giovedì, nel complesso, sono state realizzare 191mila giocate vincenti, per un totale di 7,5 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 684 mln.

In cima alla lista dei numeri ritardatari troviamo ancora il 24 della ruota di Napoli con 135 assenze, il 28 Bari con 132 assenze e il 18 di Genova con 100 assenze.

La vincita più alta realizzata con il 10&Lotto, è arrivata a Trecastagni (CT) per 100mila euro: un doppio oro su una giocata da 3 euro dove sono stati centrati 8 su 8 numeri giocati in modalità frequente.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 22,4 mln di euro, cifra che sale a 2,09 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi