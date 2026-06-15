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Lotto: Campania in festa con vincite per oltre 90mila euro

La Campania si mette in evidenza in entrambe le estrazioni del Lotto del 12 e 13 giugno, con vincite complessive pari a 90.429 euro. Nell’estrazione di sabato 13 giugno, a

15 Giugno 2026

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La Campania si mette in evidenza in entrambe le estrazioni del Lotto del 12 e 13 giugno, con vincite complessive pari a 90.429 euro. Nell’estrazione di sabato 13 giugno, a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, sono stati vinti 21.739 euro grazie al Simbolotto, abbinato per il mese di giugno alla ruota di Napoli. Segue Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 12.475 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Doppia soddisfazione anche a Napoli: nel capoluogo partenopeo sono stati infatti conquistati 9.500 euro con tre ambi e un terno e altri 9.000 euro grazie a un terno secco.

Nell’estrazione di venerdì 12 giugno, il premio più alto della giornata è stato realizzato proprio a Napoli, con una vincita da 14.250 euro ottenuta grazie a tre ambi e un terno. A Gragnano, in provincia di Napoli, sono stati invece vinti 6.750 euro con la stessa combinazione. Napoli torna protagonista anche con un’ulteriore vincita da 5.635 euro centrata con un terno. Completano il quadro i 5.540 euro vinti a Caserta e i 5.540 euro conquistati a Paolisi, in provincia di Benevento: in entrambi i casi il premio è arrivato grazie a tre ambi e un terno giocati con l’opzione Lottopiù.

Nel concorso di sabato, la vincita più alta è stata registrata nel Lazio. A Santa Marinella, in provincia di Roma, sono stati infatti centrati 24.000 euro grazie a una quaterna giocata su tutte le ruote. Festeggia anche il Piemonte, che fa segnare un tris di vincite. A Cuneo sono stati vinti 18.000 euro grazie a una quaterna; a Caraglio, in provincia di Cuneo, un giocatore ha portato a casa 12.450 euro grazie a quattro terni e una quaterna; mentre a Novara sono stati centrati 12.000 euro ancora una volta grazie a una quaterna.

Nel complesso, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 587,3 milioni di euro.

 

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