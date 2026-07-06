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Lotto: Campania a segno con vincite per oltre 51mila euro

La Campania festeggia complessivamente 51.148 euro nei concorsi del Lotto di venerdì 3 e sabato 4 luglio. Nell’estrazione di sabato 4 luglio, a Portici, in provincia di Napoli, sono stati

06 Luglio 2026

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La Campania festeggia complessivamente 51.148 euro nei concorsi del Lotto di venerdì 3 e sabato 4 luglio. Nell’estrazione di sabato 4 luglio, a Portici, in provincia di Napoli, sono stati vinti 12.525 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Seguono le due vincite centrate a Napoli: una da 10.869 euro con una Cinquina Simbolotto e un’altra da 9.000 euro grazie a un terno secco. Ad Angri, in provincia di Salerno, sono stati invece vinti 9.250 euro con tre ambi e un terno. Nell’estrazione di venerdì 3 luglio, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, sono stati centrati 9.504 euro grazie a tre ambi e un terno.

Il premio più alto del concorso di venerdì 3 luglio è stato realizzato in Emilia-Romagna, dove a Parma sono stati vinti 47.500 euro con sei ambi e quattro terni giocati sulla ruota Nazionale. Sul secondo gradino del podio il Trentino-Alto Adige, con Trento che festeggia una vincita da 47.250 euro grazie a un ambo secco giocato sulla ruota di Cagliari.

Nel concorso di sabato 4 luglio, invece, la vincita più alta della giornata è stata centrata in Sardegna: a Selargius, in provincia di Cagliari, sono stati vinti 41.400 euro con quattro terni e una quaterna sulla ruota locale. Segue la Lombardia, con 22.500 euro vinti a Milano grazie a un terno. La regione aveva già fatto registrare due vincite nell’estrazione di venerdì: 5.540 euro a Lecco, grazie a tre ambi e un terno con Lotto Più, e 5.516 euro a Somma Lombardo, in provincia di Varese, con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite distribuite dall’inizio del 2026 a 644 milioni di euro.

 

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