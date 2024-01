Lotto. ADM rilascia 15 concessioni per rivendite speciali

Attesa la necessità di mantenere una corretta allocazione della rete delle ricevitorie e che le rivendite speciali individuate debbano essere in possesso del requisito della distanza minima di metri 1.000, se trattasi di comune con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di metri 400 in caso di comune con più di 10.000 abitanti, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli sul finire dell’anno ha emesso la determina direttoriale a firma del direttore ai giochi Mario Lollobrigida per il rilascio di numero 15 concessioni per la raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita.

Di seguito le rivendite rilasciate:

[767646 del 21/12/2023] – Estensione della rete di raccolta del gioco del lotto – pdf –

Allegato 1 – Elenco delle rivendite assegnatarie – pdf

PressGiochi