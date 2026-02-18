Newsletter

18 Febbraio 2026 - 16:01

Lotto: ad Aversa (CE) realizzata una vincita da oltre 222mila euro

18 Febbraio 2026

Protagonista dell’ultima estrazione del Lotto del 17 febbraio è la Campania. In particolare, ad Aversa, in provincia di Caserta, si festeggia una vincita da 222.826 euro centrata grazie al Simbolotto. A Napoli, invece, un fortunato giocatore porta a casa 10.000 euro grazie a un ambo combinato sulla ruota locale.

La fortuna sorride anche alla Lombardia: a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno. A Monza la vincita ammonta a 9.900 euro, mentre a Clusone, in provincia di Bergamo, sono stati centrati 9.250 euro.
Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 205,4 milioni di euro.

 

