Lotto: ad Alliste (LE) vinti oltre 64mila euro

La Puglia si aggiudica il premio piu’ alto dell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 4 luglio, infatti proprio ad Alliste, in provincia di Lecce, un fortunato giocatore festeggia 64.500 euro

La Puglia si aggiudica il premio piu’ alto dell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 4 luglio, infatti proprio ad Alliste, in provincia di Lecce, un fortunato giocatore festeggia 64.500 euro per effetto di una quaterna e vari terni con i numeri 46- 48- 65- 81, giocati sulla ruota di Napoli.

Per la Campania si registrano tre vincite, Marcianise, in provincia di Caserta, esulta per un premio che ammonta a 23.750 euro, grazie a tre ambi ed un terno con la combinazione dei numeri sulla ruota di Napoli, a Pozzuoli invece sono state realizzate due vincite gemelle da 9.750 euro ciascuno.

Doppia vincita anche a Potenza, qui il premio ammonta a 11.875 euro ciascuno, i numeri 1- 47- 48 sono stati giocati sulla ruota di Milano.

Da segnalare anche le vincite realizzate in Emila Romagna, a Modena sono stati vinti 23.750 euro a cui si aggiungono i 10.000 euro destinati a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 6 sulla ruota di Milano, assente da 124 estrazioni, l’80 sulla ruota di Torino e il 76 su quella di Milano.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 202mila giocate vincenti, per un totale di 7,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 582 mln.

PressGiochi