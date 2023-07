Lotto: ad Agrigento vinti 315mila euro con un terno secco

La prima estrazione del Lotto del mese di luglio ha premiato un giocatore di Agrigento con una vincita da 315mila euro realizzata con un terno secco sulla ruota di Genova, i numeri fortunati 12- 38- 60.

Premi anche per il Veneto, a Polesella, in provincia di Rovigo, sono stati vinti 46.250 euro grazie ad un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale, invece a Torri del Benaco, in provincia di Verona, arriva un terno secco da 22.500 euro.

Da segnalare anche le vincite registrate in Liguria, sono stati vinti 36.500 euro a Diano Marina, in provincia di Imperia, con un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale, mentre per Genova la vincita ammonta a 14.250 euro con la combinazione di numeri giocati sulla ruota ligure.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 6 sulla ruota di Milano, assente da 123 estrazioni, l’80 sulla ruota di Torino e il 76 su quella di Milano.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 211mila giocate vincenti, per un totale di 10,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 575 mln.

PressGiochi