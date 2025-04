Lotto, a Vallo della Lucania (SA) vinti oltre 53mila euro

Il Lotto del 15 aprile premia la Campania, in particolare Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove sono stati vinti 53.400 euro frutto di quattro terni ed una quaterna

Festeggia anche la Sardegna con Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, che registra una vincita da 36.975 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Per la Lombardia invece si registrano due vincite, la piu’ alta a Cernobbio, in provincia di Como, con 12.475 euro, a questa si aggiungono i 9.500 euro andati a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Da segnalare infine anche la vincita di 16.625 euro a Genova, frutto di tre ambi e un terno.

Tra i numeri ritardatari si segnala il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 138 estrazioni, il 73 sulla ruota di Napoli, e il 27 su quella di Palermo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, per un totale di 404,3 milioni di euro da inizio 2025.

