Lotto: a Treviso realizzata una vincita da 65mila euro

Treviso esulta dopo l’estrazione del Lotto del 22 aprile: nella città veneta sono stati vinti 65.000 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, su ruota Nazionale. Sempre in Veneto, da segnalare anche una vincita a Venezia, dove un ambo secco giocato sulla ruota locale ha fruttato 7.750 euro.

Numerose anche le vincite in Campania, per un totale complessivo di 51.000 euro. Il premio più alto è stato registrato a Portici, nel Napoletano, con 14.250 euro. A Napoli è stata centrata una vincita da 14.000 euro, mentre a Maddaloni, in provincia di Caserta, un fortunato giocatore ha portato a casa 13.750 euro. A Mugnano di Napoli, infine, sono stati vinti 9.000 euro grazie a un terno.

Da segnalare anche i 47.500 euro vinti a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, con tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Bari, e i 26.625 euro centrati a Grosseto grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna su tutte le ruote.

Tra i numeri ritardatari si segnalano il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 142 estrazioni, il 27 su Palermo e il 69 sulla ruota Nazionale.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a oltre 428 milioni di euro.

PressGiochi