Lotto: a Trapani centrata quaterna da 62mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì, 7 gennaio 2021, è arrivata a Trapani (TP) per il valore di 62.500 euro. Una quaterna con i numeri 8-9-17-22 con una puntata di 2 euro sulla ruota di Palermo.

Un’altra bella vincita è arrivata a Montelepre (PA) per 50.596 euro e a Grugliasco (TO) per 48.000 euro. Ieri, nel complesso, sono state realizzare 251mila giocate vincenti, per un totale di 10,3 mln di euro vinti. Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 37 di Napoli con 135 assenze, l’1 della ruota di Napoli e il 5 sulla ruota di Venezia.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Cisterna di Latina (LT) per 100mila euro. Una giocata di soli 3 euro che ha permesso di centrare un 9 oro in modalità ‘ frequente’. Vincite anche a Pompei (NA) per 50mila euro e ad Alba Adriatica per 25mila euro realizzate sempre in modalità ‘frequente’.

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 23,2 mln di euro, cifra che sale a 74,9 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi