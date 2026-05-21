Lotto: a Trani vinti oltre 124mila euro

L’ultima estrazione del Lotto di martedì, 19 maggio, premia la Puglia, che fa registrare la vincita più alta di giornata a Trani dove sono stati centrati ben 124.500 euro grazie a quattro terni e una quaterna.

Festeggia anche il Piemonte, protagonista con quattro vincite complessive. A Torino sono stati conquistati due premi: uno da 18.250 euro, ottenuto con tre ambi e un terno, e un altro da 15.375 euro. La fortuna sorride inoltre a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, dove tre ambi e un terno hanno regalato 14.000 euro, mentre a Biella sono stati vinti 11.875 euro.

Da segnalare anche la vincita Simbolotto centrata a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove una cinquina ha fruttato 21.739 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 516,9 milioni di euro.

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