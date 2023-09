Lotto: a Terni registrata una vincita da oltre 16mila euro

L’estrazione del Lotto del 16 settembre vede premiata Terni con 16.125 euro, con tre ambi ed un terno sulla ruota di Roma, seguono poi due vincite da 12.900 euro ciascuna, una per Parma, l’altra per Sestri Levante, in provincia di Genova, entrambi grazie a quattro terni ed una quaterna su tutte le ruote.

Da segnalare anche tre vincite su Roma, la piu’ alta con un terno da 11.250 euro, le altre, una da 10.000 e una da 9.750 euro, con tre ambi ed un terno.

Tra i numeri ritardatari il 28 sulla ruota di Cagliari, assente da 126 estrazioni, il 75 su quella di Roma e il 37 sulla ruota di Cagliari.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 5,1 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 828 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi