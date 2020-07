Lotto: a Siracusa vinti 16mila euro grazie al Simbolotto

Una giocata di un euro e 50 cent ha fruttato ad un fortunato giocatore di Siracusa la vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, 16 luglio 2020, ovvero di 16.304 euro.

Una vincita “super fortunata” perché chi ha effettuato la giocata non ha indovinato i numeri giocati al Lotto ma ha indovinato la combinazione vincente al SIMBOLOTTO che in questo mese in automatico è sulla ruota NAZIONALE. Il Simbolotto è l’opzione di gioco che permette a tutti i possessori di una schedina del Lotto di vincere grazie alla combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che vengono estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto. Per ogni giocata al Gioco del Lotto, lo scontrino di gioco riporta, in aggiunta a quanto già previsto, la combinazione casuale dei 5 simboli del “Simbolotto”. La giocata al “Simbolotto” è gratuita.



Nel concorso di ieri il gioco del Lotto ha erogato vincite per 4,7 mln di euro che fa salire il totale di vincite erogate dall’inizio dell’anno a 452 mln.

Tra i numeri ritardatari del concorso di ieri, il 38 sulla ruota di Genova mantiene il podio mancando da ben 170 estrazioni, seguito dal 53 sulla ruota Nazionale e dal 75 su quella di Venezia.

Arriva invece a Roma la vincita più alta realizzata al 10&Lotto di ieri, pari a 20mila euro. Il 10&Lotto nell’ultimo concorso ha erogato vincite per 19,3 mln; 1,9 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi