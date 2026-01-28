Newsletter

28 Gennaio 2026 - 21:06

Lotto: a Roma vinti oltre 65mila euro

28 Gennaio 2026

È la Capitale a festeggiare grazie al Lotto di martedì 27 gennaio, che assegna il premio più alto della giornata: 65.250 euro, vinti grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale.

Sul podio delle vincite più importanti anche le Marche, con Jesi, in provincia di Ancona, che festeggia un terno da 45.000 euro.
Vinti invece 26.250 euro ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara, grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Genova.

Da segnalare la doppietta in Lombardia, per un valore complessivo di oltre 30mila euro: 15.775 euro a Magenta, in provincia di Milano, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, e 15.000 euro a Vigevano, in provincia di Pavia, con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro, per un totale di 110,3 milioni di euro dall’inizio del 2026.

 

