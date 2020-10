Lotto: a Roma il Simbolotto regala una vincita da 20mila euro

Arriva a Caserta e precisamente a Orta di Atella la vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, martedì 6 ottobre, pari a 62.250 euro. Un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota Nazionale con i numeri 2-4-28-34 con una giocata di appena un euro.

Le altre due vincite più alte di ieri sono invece arrivate a Bari, una quaterna per quasi 38mila euro e a Chiusa (BZ), un ambo sulla ruota di Bari da 25mila euro.

Ma la giocata più sorprendente è quella realizzata a Roma dove la vincita netta di 20.000 euro è avvenuta con il SIMBOLOTTO. In particolare, il fortunato giocatore non ha indovinato il numero 7 giocato come sorte “estratto” ma ha centrato la combinazione vincente dei cinque simboli del SIMBOLOTTO che per il mese di Ottobre in automatico è abbinato gratuitamente alla RUOTA DI ROMA.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 176mila giocate vincenti, per un totale di 7 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 700 mln.

In cima alla lista dei numeri ritardatari troviamo ancora il 24 della ruota di Napoli con 137 assenze, il 28 Bari con 134 assenze e il 18 di Genova con 102 assenze.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Nova Milanese (MB) per 50mila euro: una giocata da 2 euro dove sono stati centrati 9 su 10 numeri giocati in modalità frequente.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 26,1 mln di euro, cifra che sale a 2,14 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi