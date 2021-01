Lotto: a Roccasecca (FR) centrata quaterna per 33mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di sabato, 2 gennaio 2021, è arrivata a Roccasecca (FR) per il valore di 33.300 euro. Una quaterna con i numeri 10-20-27-82 con una puntata di appena 1 euro sulla ruota di Genova.

Un’altra bella vincita è arrivata a Agugliano (AN) per 23.750euro, a Castellammare di Stabia (NA) per 13.500 euro e a Omegna (VB) per 10.869 euro realizzata grazie al SIMBOLOTTO, l’opzione di gioco che permette a tutti i possessori di una schedina del Lotto di vincere grazie alla combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che vengono estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 155mila giocate vincenti, per un totale di 4,6 mln di euro vinti. Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 37 di Napoli con 133 assenze, l’87 della ruota di Roma e l’1 sulla ruota di Napoli.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Casaluce (CE) per 100mila euro. Una giocata di soli 5 euro che ha permesso di centrare un 9 oro in modalità frequente. Vincite anche a Bastia Umbra (PG) per 30mila euro e a Prato (PO) per 25mila euro realizzate in modalità “FREQUENTE”.

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 17,7 mln di euro, cifra che sale a 2,4 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi