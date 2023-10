Lotto, a Pozzuoli (NA) centrato un terno secco da 225mila euro

Il concorso del Lotto del 26 ottobre, premia la Campania con una vincita altissima per Pozzuoli, in provincia di Napoli, per 225.000 euro, grazie ad un terno secco centrato sulla

Il concorso del Lotto del 26 ottobre, premia la Campania con una vincita altissima per Pozzuoli, in provincia di Napoli, per 225.000 euro, grazie ad un terno secco centrato sulla ruota partenopea. Premiate anche Afragola, in provincia di Napoli, e Morra de Sanctis, in provincia di Avellino, con 9.750 euro ciascuno, mentre a Torre Orsaia, in provincia di Salerno, il premio da incassare è di 9.000 grazie ad un terno secco.

Da segnalare anche le vincite registrate nel Lazio, a Palestrina, in provincia di Roma, si festeggiano i 23.750 euro mentre a Roma arrivano 9.000 euro, entrambe le vincite realizzate grazie a tre ambi ed un terno centrate sulla ruota di Roma.

Tra i numeri ritardatari il 2 sulla ruota di Venezia, assente da 133 estrazioni, il 78 sulla ruota di Bari e il 62 su quella di Palermo.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 3,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 957 mld dall’inizio dell’anno.

