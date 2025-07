Lotto: a Porto Recanati (MC), super vincita da 260mila euro

Festa a Porto Recanati, in provincia di Macerata, grazie all’ultima estrazione del Lotto di martedì, 8 luglio: qui sono stati vinti ben 259.975 euro con tre ambi, tre ambi ‘Oro’, un terno, tre terni ‘Oro’ e una quaterna ‘Oro’, tutti giocati sulla ruota Nazionale.

In Campania si registrano due vincite: la più alta a Napoli, dove sono stati vinti 50.000 euro con un ambo, e a Casagiove, in provincia di Caserta, dove il premio ammonta a 19.375 euro, grazie a tre ambi e un terno. Anche in questo caso, le vincite sono arrivate grazie alla ruota Nazionale.

Doppietta anche per il Veneto: a Setteville, in provincia di Belluno, vinti 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno; a questi si aggiungono i 18.000 euro vinti a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, con un ambo.

Si festeggia anche in Puglia, con i 31.800 euro vinti ad Alezio, in provincia di Lecce, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. A Vieste, in provincia di Foggia, arriva invece un premio da 23.750 euro con tre ambi e un terno.

In Lombardia, le vincite riguardano Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, con tre ambi e un terno per un totale di 22.750 euro, e Pontevico, in provincia di Brescia, dove sono stati vinti 15.000 euro con un ambo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 20,5 milioni di euro, portando il totale complessivo da inizio 2025 a 704,4 milioni di euro.

PressGiochi