Lotto: a Palermo realizzata una vincita da 31.375 euro

L’estrazione del Lotto di martedì 17 marzo premia la Sicilia: la vincita più alta della giornata va a Palermo, dove sono stati centrati 31.375 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota locale.Sul podio anche la Campania, con una vincita ad Angri, in provincia di Salerno: 13.187 euro ottenuti con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli.

Doppia vincita per la Lombardia, in particolare la provincia di Monza e Brianza, con 12.475 euro vinti a Monza grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, e 9.250 euro vinti a Desio, con tre ambi e un terno.

Doppietta anche per il Trentino-Alto Adige, a Trento si registrano due vincite da 10.875 euro ciascuna, entrambe realizzate con un ambo secco sulla ruota Nazionale.

Da segnalare infine le due vincite centrate a Roma: una da 10.516 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, e un’altra da 10.125 euro ottenuta con un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,7 milioni di euro, portando il totale da inizio 2026 a 297,4 milioni di euro.

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