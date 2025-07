Lotto: a Nocera Inferiore (SA) vinti oltre 216mila euro

Il Lotto del 22 luglio premia la Campania con la vincita più alta di giornata, realizzata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: ben 216.600 euro, frutto di sei ambi,

Il Lotto del 22 luglio premia la Campania con la vincita più alta di giornata, realizzata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: ben 216.600 euro, frutto di sei ambi, quattro terni, una quaterna e grazie alla modalità Lottopiù.

Una vincita da 25.000 euro è stata centrata a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Venezia.

Da segnalare anche due vincite in Sicilia: a Partinico, in provincia di Palermo, sono stati vinti 13.500 euro con un terno secco, mentre a Ragusa un ambo ha fruttato 9.500 euro.

Doppietta anche per la Liguria, con 10.500 euro vinti a Genova e 9.000 euro a La Spezia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 745,1 milioni di euro dall’inizio del 2025.

