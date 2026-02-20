Lotto: a Napoli centrata una vincita per oltre 25mila euro

Premiata la Campania nel concorso del Lotto di giovedì 19 febbraio. A Napoli è stata centrata la vincita più alta della giornata: sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla

Doppietta per il Veneto: a Venezia sono stati vinti 23.750 euro, a cui si aggiungono i 15.000 euro centrati a Padova. In entrambi i casi, le vincite sono arrivate grazie a tre ambi e un terno.

Si segnalano anche alcune vincite in Emilia-Romagna: a Ravenna sono stati conquistati 14.250 euro con tre ambi e un terno. Seguono due premi da 9.750 euro ciascuno a Castelvetro di Modena (MO) e a Gaggio Montano (BO), entrambi ottenuti con tre ambi e un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a 213,7 milioni di euro.

PressGiochi