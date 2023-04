Lotto: a Montesilvano (PE) vinti oltre 113mila euro

L’Abruzzo sorride dopo l’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 6 aprile, infatti a Montesilvano, in provincia di Pescara, arriva il premio piu’ alto del concorso per la cifra di 113.125

L’Abruzzo sorride dopo l’ultima estrazione del Lotto di giovedì, 6 aprile, infatti a Montesilvano, in provincia di Pescara, arriva il premio piu’ alto del concorso per la cifra di 113.125 euro, grazie ad una cinquina giocata su tutte le ruote. A questa si aggiunge la vincita di Teramo che, con i numeri 4- 23- 27 giocati sulla ruota di Firenze, viene premiato con 9.750 euro.

Esulta anche la Campania a cui sono destinati vari premi, il piu’ importante è per Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con un terno secco che vale ben 45.000 euro, segue Baiano, in provincia di Avellino, premiato con 11.250 mentre per Napoli 9.750 euro grazie a tre ambi ed un terno giocati sulla ruota Nazionale.

Da segnalare anche la vincita su Milano di 21.660 euro grazie al Lottopiu’.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 150 estrazioni, il 17 sulla ruota di Cagliari e il 38 su quella di Venezia.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 132mila giocate vincenti, per un totale di oltre 4,7 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 295 mln.

PressGiochi