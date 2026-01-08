Newsletter

09 Gennaio 2026 - 08:09

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: a Montecassiano (MC) realizzata vincita da 21mila euro

L’estrazione del Lotto del 7 gennaio premia le Marche con la vincita più alta della giornata, destinata a Montecassiano, in provincia di Macerata. Un ambo Oro e due numeri Oro

08 Gennaio 2026

Share the post "Lotto: a Montecassiano (MC) realizzata vincita da 21mila euro"

Stampa pagina

L’estrazione del Lotto del 7 gennaio premia le Marche con la vincita più alta della giornata, destinata a Montecassiano, in provincia di Macerata. Un ambo Oro e due numeri Oro fruttano al fortunato giocatore oltre 21.000 euro, grazie alla ruota di Cagliari.

Sul podio delle vincite più importanti segue la Campania: a Castel Volturno, in provincia di Caserta, si festeggiano 13.500 euro grazie a un terno secco giocato sulla ruota Nazionale.
A Bari, invece, la vincita ammonta a 12.500 euro, ottenuti con tre ambi e un terno.

Doppia vincita in Trentino-Alto Adige: a Terlano, in provincia di Bolzano, si registrano due premi da 5.540 euro ciascuno, entrambi centrati con tre ambi e un terno, grazie all’opzione Lottopiù.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite del 2026 a 19,3 milioni di euro.

 

PressGiochi

Leggi anche

Giappone: introdotta nuova app per contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo

Modena, il Consiglio di Stato conferma i limiti orari comunali sulle sale giochi: prevale la tutela della salute

STS Fit: i controlli della GDF presso i PVR

Dipendenze e gioco d’azzardo: oltre 6.000 prese in carico nei servizi territoriali di Modena nel 2025

Rendiconto di Bilancio in breve 2024: dai giochi incassi per 6,5 mld di euro

IGT PlaySports continuerà a supportare le scommesse sportive retail e mobile nel Rhode Island fino al 2028

USA, a dicembre 2025 l’indice AGEM cala del 4%

10&Lotto: a Bordighera (IM) vinti 50mila euro

Lotto: a Montecassiano (MC) realizzata vincita da 21mila euro

Montenegro: forti critiche sulla nuova aliquota fiscale applicata alle vincite da gioco d’azzardo

Allwyn: EGM di OPAP approva i passaggi che richiedono l’approvazione degli azionisti per la transazione di business combination

Cristaltec S.p.A. acquisisce il 51% di Bakoo S.p.A.

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy