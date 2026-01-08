Lotto: a Montecassiano (MC) realizzata vincita da 21mila euro

L’estrazione del Lotto del 7 gennaio premia le Marche con la vincita più alta della giornata, destinata a Montecassiano, in provincia di Macerata. Un ambo Oro e due numeri Oro fruttano al fortunato giocatore oltre 21.000 euro, grazie alla ruota di Cagliari.
Sul podio delle vincite più importanti segue la Campania: a Castel Volturno, in provincia di Caserta, si festeggiano 13.500 euro grazie a un terno secco giocato sulla ruota Nazionale.
A Bari, invece, la vincita ammonta a 12.500 euro, ottenuti con tre ambi e un terno.
Doppia vincita in Trentino-Alto Adige: a Terlano, in provincia di Bolzano, si registrano due premi da 5.540 euro ciascuno, entrambi centrati con tre ambi e un terno, grazie all’opzione Lottopiù.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite del 2026 a 19,3 milioni di euro.