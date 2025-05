Lotto: a Modica (RA) vinti oltre 237mila euro

Il concorso del Lotto del 2 maggio premia Modica, in provincia di Ragusa con una super vincita da 237.500 euro grazie a tre ambi ed un terno. Vincita di valore

Il concorso del Lotto del 2 maggio premia Modica, in provincia di Ragusa con una super vincita da 237.500 euro grazie a tre ambi ed un terno. Vincita di valore anche quella destinata a Rametta, nel messinese, per la cifra di 216.600 euro con sei ambi quattro terni e una quaterna, giocata Lottopiu.

Nella stessa giornata del 2 maggio per la Sicilia si registra un’altra vincita, a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale, fruttano 14.250 euro. Premiata anche Milano con due vincite, 129.762 euro con tre ambi, un terno, tre ambi Oro, tre terni Oro e una quaterna Oro, l’altra vincita da 22.500 euro grazie ad un terno.

Si esulta anche in Puglia, in particolare ad Ostuni, in provincia di Brindisi, qui sono stati vinti 64.875 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, a Bari invece vinti 14.000 euro con tre ambi e un terno. Nel concorso del 3 maggio un terno da 22.500 euro premia Brindisi, 12.500 euro sono destinati ancora a Bari.

Spiccano anche le due vincite di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, 12.500 euro ciascuno grazie a tre ambi e un terno, la seconda con un ambo, la vincita piu’ alta di giornata viene invece registrata a Parma, 24.500 euro vinti grazie a tre ambi e d un terno sulla ruota di Venezia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,5 milioni di euro, per un totale di 471,4 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi