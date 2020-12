Lotto, a Melegnano (MI) tre quaterne da 216mila euro grazie a Lottopiù

La vincita più alta del concorso del Lotto di lunedì, 28 dicembre, è arrivata a Melegnano, nel milanese, dove uno, o forse tre, giocatori hanno centrato 3 identiche vincite da 216mila euro ciascuna. Una quaterna, con relativi terni e ambi con i numeri 10,18,43,90 sulla ruota nazionale che grazie al Lottopiù a fatto lievitare le tre vincite per un totale di 650mila euro nella cittadina del nord.

Ma anche a Buttigliera Alta (To) è arrivata una supervincita da 106mila euro grazie ad una cinquina.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 171mila giocate vincenti, per un totale di 9,28 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 949 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 37 di Napoli con 130 assenze, l’87 della ruota di Roma e il 75 sulla ruota di Palermo.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Roma per 100mila euro. Una giocata di soli 3 euro che ha permesso di centrare un 9 Doppio oro in modalità istantanea. E’ romana anche la seconda vincita più alta al 10&Lotto, per 50mila euro.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 28,6 mln di euro, cifra che sale a 3 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi