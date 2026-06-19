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Lotto, a Maddaloni (CE) centrata la vincita più alta per oltre 23mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì 18 giugno premia la Campania: a Maddaloni, in provincia di Caserta, sono stati centrati 23.750 euro grazie a tre ambi

19 Giugno 2026

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La vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì 18 giugno premia la Campania: a Maddaloni, in provincia di Caserta, sono stati centrati 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale.
Festeggia anche la Lombardia, dove sono stati assegnati complessivamente 19.000 euro. Nel dettaglio, 10.000 euro sono stati vinti a Bulgarograsso, in provincia di Como, grazie a un ambo, mentre a Roncadelle, nel Bresciano, un fortunato giocatore ha portato a casa 9.000 euro.

Tra le vincite di rilievo spiccano inoltre i 15.000 euro vinti a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, con un ambo giocato sulla ruota di Palermo, e i 13.800 euro vinti a Roma grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota capitolina.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,29 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a oltre 599 milioni di euro.

 

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