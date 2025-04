Lotto: a Gubbio (PG) vinti oltre 216mila euro

Il concorso del Lotto del 26 aprile fa festeggiare l’Umbria con una maxi vincita centrata a Gubbio, in provincia di Perugia: ben 216.600 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale.

Premiato anche il Veneto, con Pozzonovo, in provincia di Padova, che esulta per i 62.500 euro conquistati grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Torino.

Sul podio delle vincite più importanti anche il Lazio, in particolare Roma, dove sono stati vinti 24.950 euro. A questi si aggiungono due vincite registrate nell’estrazione del 24 aprile: 9.750 euro a Grottaferrata, in provincia di Roma, e 7.500 euro ancora per la capitale.

Ricchi premi anche in Campania: due vincite da 17.450 euro ciascuna sono state registrate a Capriati a Volturno, in provincia di Caserta, mentre due premi da 9.000 euro ciascuno hanno reso felici Giugliano in Campania e San Giorgio a Cremano, entrambe in provincia di Napoli.

Premi in entrambe le estrazioni anche per la Lombardia. Due vincite da 15.000 euro ciascuna si registrano a Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, e a Gavardo, in provincia di Brescia. A Milano si festeggiano i 14.000 euro vinti, mentre a Salò (BS) sono stati assegnati 9.000 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, per un totale di 437,1 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi