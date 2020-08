Lotto, a Cremona vinti 23mila euro

In provincia di Cremona, ed esattamente a Pandino, sabato la Dea bendata ha regalato la vincita più alta realizzate al Lotto. Un terno e tre ambi da 23.750 euro centrati sulla ruota di Milano con i numeri 13-52-63.

Sulla ruota di Firenze è stato centrato invece un terno secco da un giocatore di Matelica (MC) con i numeri 14-78-87 per una vincita da 15.750 euro.

La terza vincita più alta al Lotto nel concorso di sabato è infine arrivata a Bari, per il valore di 14mila euro, grazie a un terno e tre ambi centrati nella ruota di Napoli.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 136mila giocate vincenti, per un totale di 4,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 585 mln.

Le vincite più alte invece realizzate con il 10&Lotto sono arrivate a Modena per 20mila euro e a Casagiove (Ce) da 12.500 euro .

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 20,2mln di euro, cifra che sale a 1,76 mld dall’inizio dell’anno.

