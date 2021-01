Lotto: a Collegno preso un terno da 78mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì, 14 gennaio 2021, è arrivata a Collegno (TO) per il valore di 78.000 euro. Un terno con i numeri 1- 6- 19 con una puntata sulla ruota di Torino.

Un’altra bella vincita è arrivata ad Aviano ( PN) per 52.337 euro e a Cercola (NA) per 47.500 euro. Ieri, nel complesso, sono state realizzare 200mila giocate vincenti, per un totale di 6,490 mln di euro vinti. Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 37 di Napoli con 138 assenze, l’1 della ruota di Napoli e il 5 sulla ruota di Venezia.

PressGiochi