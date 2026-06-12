Lotto, a Castenaso (BO) la vincita più alta: centrati 64.800 euro

Fortunata l’Emilia-Romagna nel concorso del Lotto di giovedì 11 giugno: la vincita più alta della giornata è stata centrata a Castenaso, in provincia di Bologna, dove un giocatore ha portato

Fortunata l’Emilia-Romagna nel concorso del Lotto di giovedì 11 giugno: la vincita più alta della giornata è stata centrata a Castenaso, in provincia di Bologna, dove un giocatore ha portato a casa 64.800 euro grazie a una combinazione di quattro ambi e una quaterna sulla ruota di Torino.

Sorride anche il Lazio, che registra vincite complessive per 37.359 euro. A Roma sono stati vinti 25.350 euro con quattro terni e una quaterna, mentre a Cerveteri, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha realizzato una quaterna da 12.000 euro.

Doppio colpo anche in Campania, che totalizza premi per 17.758 euro. A Caserta sono stati vinti 10.258 euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, mentre a Ottaviano, in provincia di Napoli, tre ambi e un terno hanno fruttato 7.500 euro.

Da segnalare inoltre la vincita centrata a Paceco, in provincia di Trapani, dove tre ambi e un terno hanno regalato 23.750 euro a un fortunato giocatore.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 579,8 milioni di euro.

PressGiochi