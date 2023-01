Lotto: a Capaccio Paestum (SA) vinti ben 475mila euro

E’ arrivata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, la vincita piu’ importante del concorso del Lotto di martedì 10 gennaio 2023, qui infatti si festeggiano i 475mila euro, grazie alla combinazione dei numeri 8- 12- 85 giocati sulla ruota Nazionale. Campania ancora fortunata con un’altra vincita, ad Acerra, provincia di Napoli, un fortunato giocatore ritira il premio da 26.700 euro grazie ad una quaterna ancora sulla ruota Nazionale.

Segue Osimo (AN) premiata con una quaterna da 24.950 euro, mentre per il Lazio doppia vincita, una da 14.409 euro, l’altra da 14mila euro che vanno rispettivamente a Roma e a Guidonia Monticello.

Doppia vincita messa a segno anche in Puglia con unpremio per Foggia da 14mila euro e uno per Putignano (BA) per 14.250 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 167 estrazioni, il 61 sulla ruota di Bari e il 23 sulla ruota di Roma.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 212mila giocate vincenti, per un totale di 7,9 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 33,7 mln.

PressGiochi