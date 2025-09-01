Giochi numerici, il Consiglio di Stato chiede più chiarezza e un vero riordino complessivo

Il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce il nuovo “Regolamento generale dei giochi numerici”, previsto dal decreto legislativo

Il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce il nuovo “Regolamento generale dei giochi numerici”, previsto dal decreto legislativo 41 del 2024 nell’ambito del riordino del settore dei giochi pubblici. Nella seduta del 26 agosto 2025, la sezione consultiva ha fornito un parere articolato, riconoscendo l’esigenza di dare una cornice normativa unitaria a un comparto oggi disciplinato da un mosaico di decreti ministeriali, presidenziali e provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma segnalando al tempo stesso alcune criticità che rischiano di indebolirne la portata innovativa.

Il regolamento si presenta come un testo organico di 39 articoli suddivisi in quattro titoli. Nelle intenzioni del legislatore delegato dovrebbe costituire la base generale di disciplina per tutte le formule di gioco numerico, dal Lotto al SuperEnalotto, dal 10eLotto ad altre tipologie, prevedendo regole comuni per la raccolta sia su rete fisica sia online e introducendo una parte di norme specifiche per i diversi prodotti. L’obiettivo è quello di semplificare e armonizzare un settore che nel tempo si è sviluppato attraverso atti eterogenei, privi di un quadro coerente.

Tuttavia, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l’Analisi di impatto della regolamentazione allegata al provvedimento non fornisce motivazioni del tutto convincenti. I dati richiamati, limitati a volumi di raccolta e risultati economici di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, non sono accompagnati da una spiegazione puntuale delle ragioni che rendono necessario un nuovo intervento e non chiariscono in che modo le nuove regole possano incidere sugli obiettivi di settore. Per il Consiglio di Stato, dunque, lo sforzo di razionalizzazione appare meritorio ma non pienamente giustificato nelle sue premesse.

Un altro nodo sollevato riguarda la frammentazione normativa che, nonostante l’introduzione di una parte generale, non viene realmente superata. Lo schema di decreto rinvia infatti a una pluralità di atti amministrativi e regolamentari già esistenti per disciplinare le singole formule di gioco, con il rischio che le sovrapposizioni restino e che le incertezze applicative non vengano risolte. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato invita il Governo a valutare l’opportunità di un riassetto complessivo della materia, attraverso un vero e proprio “codice dei giochi” che riunisca in un testo unico norme legislative, regolamentari e amministrative.

Sul piano tecnico, il parere segnala alcune incoerenze nelle definizioni adottate dal regolamento. In particolare, la distinzione tra “pronostico” e “combinazione” risulta poco chiara e rischia di generare ambiguità interpretative, soprattutto in relazione alla concreta operatività dei giochi. Viene richiesto pertanto di riformulare i concetti in modo più rigoroso e univoco. Anche la disciplina del payout suscita perplessità: la fissazione di un limite massimo pari al 78 per cento delle somme raccolte appare in contrasto con la normativa primaria, che prevede un tetto al 75 per cento. L’assenza di un’analisi quantitativa degli effetti di tale scelta rafforza le perplessità espresse dai giudici.

Il Consiglio affronta poi la questione dei termini di riscossione delle vincite, che il regolamento fissa in 60 giorni. La previsione è ritenuta legittima, anche alla luce della giurisprudenza secondo cui le regole di gioco assumono la natura di condizioni contrattuali accettate dal giocatore con la partecipazione, ma viene sottolineata l’esigenza di coordinare più chiaramente questo termine con altre discipline speciali richiamate nel testo. Ugualmente rilevante è il tema del rapporto tra il nuovo regolamento e i giochi storici, come Lotto e SuperEnalotto. Secondo i giudici occorre definire con maggiore precisione il coordinamento normativo, evitando che la sovrapposizione tra le nuove regole generali e quelle già vigenti possa creare incertezze interpretative.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla disposizione che attribuisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di introdurre vincite straordinarie o premi aggiuntivi. Il Consiglio giudica la formulazione eccessivamente generica e invita a circoscrivere meglio i criteri e i limiti di tale facoltà, al fine di scongiurare margini troppo ampi di discrezionalità amministrativa. Nel parere si suggerisce inoltre di inserire la consueta clausola di invarianza finanziaria e di rivedere alcuni passaggi di drafting normativo, in particolare quelli che riproducono disposizioni già contenute in norme primarie, così da alleggerire e rendere più lineare il testo.

Il contesto in cui si colloca il nuovo regolamento è quello del riordino generale dei giochi pubblici avviato con la legge delega n. 111 del 2023 e attuato con il decreto legislativo 41 del 2024. Quest’ultimo ha ridisegnato il sistema, estendendo la raccolta online a tutte le principali tipologie di gioco e stabilendo un assetto normativo più stringente per le concessioni. In questo quadro, il regolamento sui giochi numerici dovrebbe rappresentare uno dei tasselli principali. Eppure, il parere del Consiglio di Stato conferma che il percorso di armonizzazione normativa è ancora lontano dall’essere completato.

La prospettiva indicata da Palazzo Spada è chiara: per garantire certezza giuridica e coerenza al settore non basta introdurre regolamenti settoriali o testi frammentati, ma è necessario un vero e proprio codice unico dei giochi che raccolga e coordini in maniera organica le norme legislative e quelle regolamentari. Solo in questo modo, conclude il Consiglio, si potrà offrire al comparto dei giochi pubblici una disciplina stabile, chiara e comprensibile, capace di coniugare le esigenze erariali con la tutela dei giocatori e la salvaguardia della fede pubblica.

PressGiochi