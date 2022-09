Lotterie formato eInstant: 4 ingredienti per un gioco di successo

In una presentazione al The European Lottery (EL) Industry Days a giugno 2022, Srini Nedunuri di IGT, Vice President Global iLottery, ha condiviso un video clip di consigli su come

In una presentazione al The European Lottery (EL) Industry Days a giugno 2022, Srini Nedunuri di IGT, Vice President Global iLottery, ha condiviso un video clip di consigli su come creare un’esperienza di gioco eInstant vincente. Alcuni temi chiari sono emersi dai giocatori di tutta Europa e del Regno Unito, che hanno offerto spunti su vari argomenti, incluso ciò che li attrae in un gioco eInstant e su come gli piace vincere.

I giocatori – scrive oggi l’European Lotteries ricordando l’evento di giugno – hanno detto che giocano per divertimento e intrattenimento; sono attratti da titoli di gioco accattivanti, grafiche colorate, amano i giochi bonus e le sorprese vincenti. Alcuni hanno riferito che gli piace vincere premi più grandi e altri preferiscono vincere più frequentemente mentre giocano. Dati i diversi segmenti di giocatori, ogni lotteria ha bisogno di un portafoglio equilibrato che includa una varietà di giochi.

La formula mette in evidenza i diversi parametri eInstant che le lotterie possono utilizzare per ottimizzare le esperienze dei giocatori, offrire giochi divertenti e massimizzare le entrate per buone cause.

Sono quattro le principali leve che possono influire sul successo di una lotteria:

Diversità del portafoglio – La varietà è “il sale della vita” in un portfolio eInstant. Le lotterie devono capire quali giochi guadagneranno e manterranno i loro segmenti di giocatori per offrire stili di gioco, meccaniche e temi diversi che attirino il loro vasto pubblico. Dai dati sulle prestazioni del gioco, IGT ha scoperto che un gioco frenetico piace sia ai giocatori giovani adulti che ai giocatori tradizionali al dettaglio, tuttavia, l’attrattiva della meccanica di gioco differisce leggermente.

Ad esempio, i giocatori più giovani tendono a gravitare verso i nuovi stili di gioco come una meccanica di caduta o un jackpot progressivo, mentre i giochi di corrispondenza numerica si rivolgono a un giocatore tradizionale al dettaglio.

Anche gli stili di gioco più lunghi interessano entrambi i dati demografici, ma temi diversi coinvolgono giocatori diversi. Un cruciverba o una meccanica del bingo attrae un giocatore al dettaglio tradizionale, mentre un giocatore adulto più giovane può provare un gioco in stile casual con un tema più bizzarro, come un gioco con emoji.

Anche l’incorporazione di una serie di temi divertenti è importante per raggiungere questo equilibrio.

Ottimizzazione dell’esperienza del giocatore – Creare quell’esperienza di gioco coinvolgente e ricompense casuali, come menzionato dallo scienziato comportamentale Owain Service durante la presentazione del keynote, è la chiave per la fidelizzazione. “Come esseri umani”, ha affermato Service “troviamo queste ricompense, consegnate casualmente, molto più avvincenti.” Un modo per soddisfare questa esigenza è incorporare fattori di sorpresa come vincite istantanee, moltiplicatori, turni gratuiti e divertenti giri bonus nel portafoglio di giochi di una lotteria.

Nedunuri ha osservato: “Ogni gioco che progettiamo ha elementi di sorpresa oltre a animazioni, grafica e suoni elevati. Nel mercato europeo, anche le vendite dei tradizionali giochi della lotteria eInstants e dei giochi per il tempo libero di IGT sono guidate dall’inclusione di numerosi giochi bonus.

Ottimizzazione della struttura dei premi – Ai giocatori piace vincere in modo diverso: ad alcuni piace l’idea di vincere un premio più piccolo e più frequente, mentre altri giocheranno per il jackpot. L’ottimizzazione delle strutture dei premi è il terzo parametro che guida l’esperienza e il coinvolgimento dei giocatori. Per coloro che amano le vincite minori, le lotterie possono includere giochi con uno stile di gioco casual, una volatilità inferiore e un primo premio inferiore.

Price Points – Ancora una volta, non esistono due giocatori uguali. Fornisci ai giocatori una scelta su come vogliono giocare: i punti di prezzo più bassi offrono un valore di gioco inferiore, mentre un punto di prezzo più alto si traduce nella possibilità di una vincita maggiore.

Ogni gioco ha bisogno di una varietà di punti di prezzo e, attraverso l’analisi, una lotteria può determinare il giusto mix e il punto di prezzo predefinito per il proprio mercato e segmenti di giocatori. Quando una lotteria offre un solo prezzo in un gioco, presenta solo un gioco che fa appello a un particolare segmento di giocatori. “Ad esempio, se hai 50 giochi nel tuo portafoglio e un giocatore in particolare gioca solo giochi da $ 2, filtra nella lobby e ne trova solo sette con quel prezzo unico, limitando la sua scelta”, ha affermato Nedunuri.

D’altra parte, con più punti di prezzo espansi, lo stesso giocatore potrebbe filtrare giochi da $ 2 e trovare tutti i 50 giochi da giocare. Più punti di prezzo espandono l’universo dei giochi disponibili e migliorano l’esperienza del giocatore con la possibilità di passare facilmente da un punto di prezzo a un punto di prezzo all’interno di un gioco.

Mettere tutto insieme – Le quattro leve possono essere utilizzate insieme o separatamente. Tuttavia, due parametri costanti durante questo processo sono: gioco responsabile e analisi del gioco.

