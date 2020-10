Lotterie. Folladori (Sisal): “Negli ultimi due anni siamo entrati in nuovi mercati facendo leva sull’esperienza italiana”

“Negli ultimi 2 anni Sisal si è trasformata da principale operatore nazionale italiano a società di gioco internazionale, con concessioni in Marocco, Spagna e Turchia. Questo percorso di internazionalizzazione di grande impatto è stato guidato da una strategia chiara e strutturata, facendo leva sul patrimonio, le competenze e le ICT interne di Sisal. L’imprenditorialità e la leadership ottimista del suo management, insieme a forti team locali, si sono rivelati fondamentali per perseguire le opportunità dell’internazionalizzazione ”.

Lo ha dichiarato Camilla Folladori, Direttore Sviluppo Internazionale di Sisal parlando di come il Gruppo negli ultimi anni abbia intrapreso la sfida di entrare in altri mercati facendo leva sull’esperienza italiana e personalizzando le proposte di gioco in base alle esigenze locali e alle condizioni di mercato.

PressGiochi